Zwei entlaufene Pferde sind am Donnerstagnachmittag bei Hirrlingen auf die Straße gerannt und dort gegen ein Auto geprallt.

Ein 23-jähriger VW-Fahrer sowie ein 72 Jahre alter Fahrer eines Dacia waren gegen 17 Uhr von Rangendingen in Richtung Hirrlingen unterwegs, als vor ihnen unvermittelt zwei Pferde die Fahrbahn querten.

Ein Pferd zog einen Zaun hinter sich her und prallte gegen die Fahrzeugfront des Dacia. Die Tiere flüchteten anschließend in Richtung Höfendorf.

Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf etwa 4.500 geschätzt. Das unverletzte Pferd wurde zeitnah nach dem Unfall in Hirrlingen entdeckt, das andere wurde am Folgetag gefunden. Über dessen Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.