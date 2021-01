Geflügelpest Halter im Kreis Calw sollen Vögel schützen

Kreis Calw - Wurde das Virus zunächst vor allem bei Wildvögeln, aber auch bei Nutzgeflügelhaltungen in Norddeutschland nachgewiesen, traten zwischenzeitlich auch Vogelgrippefälle bei Wildenten in Süddeutschland sowie bei Schwänen in Hessen auf. Auch andere EU-Mitgliedsstaaten sind betroffen, heißt es in einer Mitteilung des Calwer Landratsamtes.