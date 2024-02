Russischer Oppositionspolitiker Nawalny in Haft gestorben

Alexej Nawalny, der prominenteste Kremlkritiker Russlands, ist am Freitag gestorben. Das teilten die Gefängnisbehörden mit.









Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben der Gefängnisbehörden gestorben. Der prominenteste Kremlkritiker Russlands starb am Freitag in der Strafkolonie in der russischen Polarregion, wie die Gefängnisverwaltung des nordrussischen Gebietes Jamal mitteilte.