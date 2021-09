1 Sieben rote "Mitfahrbänkle" sind jetzt im Gechinger Gemeindegebiet zu finden. Foto: Blum

Die Mitglieder des Gechinger Bürgernetzwerks sind gespannt, wie das Angebot angenommen wird: Auf Initiative des Vereins wurden an sieben Stellen im Ort sogenannte "Mitfahrbänkle" aufgestellt.

Gechingen - "Gechingen macht mobil..." heißt das Motto für die pragmatische und vergleichsweise einfache Mobilitätslösung, die hilft, zwischen kleinen Orten und den benachbarten größeren Gemeinden von A nach B zu gelangen. Man setzt sich auf eine der rot gestrichenen Bänke und lässt sich von einem der nächsten vorbeikommenden Autofahrer bis zum Wunschziel mitnehmen. Die Idee basiert auf unverbindlicher Freiwilligkeit: Die Fahrer entscheiden spontan, ob sie jemanden, der auf dem Bänkle sitzt, mitnehmen oder nicht.

Kostenloser Service

"Für alle Bürger in Gechingen, die kein Auto besitzen oder nicht selbst fahren können beziehungsweise möchten, haben wir uns diesen kostenlosen, sinnvollen Dienst einfallen lassen", teilt das Bürgernetzwerk mit.

Inzwischen stehen alle sieben rot gestrichenen Bänke an verschiedenen Plätzen im Ort (siehe "Info"). "Wer hier wartet, möchte mitgenommen werden", steht auf Schildern an den Sitzgelegenheiten. "Liebe Autofahrer, wenn Sie unterwegs sind und noch Platz haben, dann halten Sie doch bitte an und fragen nach dem Ziel. Vielleicht könnte der oder die Wartende eine Mitfahrgelegenheit bekommen? Ähnlich wie seinerzeit beim Trampen, das sicher viele noch in Erinnerung haben", heißt es vom Verein weiter.

Die vom Bürgernetzwerk Gechingen initiierte Aktion wurde laut Verein mit großzügiger finanzieller und handwerklicher Unterstützung der Gemeinde Gechingen umgesetzt. Die "Mitfahrbänkle" wurden teils vom Bauhof der Gemeinde neu aufgestellt und anschließend von den Mitgliedern des Bürgernetzwerks rot angestrichen. Sie stehen allen zur Verfügung, die dieses neue Mitfahrangebot nutzen möchten. Die Vereinsmitglieder hoffen auf eine gute Resonanz – von dem niederschwelligen Angebot haben schließlich alle etwas: Der Autofahrer hat Unterhaltung, der Mitfahrende kommt ans gewünschte Ziel und das Klima wird geschont, weil nicht jeder einzeln mit seinem Auto losfahren muss. Die Bänkle sollen eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden ÖPNV-Angebot sein, vor allem auch zu den Zeiten und an Tagen, wenn weniger Busse fahren.

"Mitfahrbänkle" gibt es im Gechinger Gemeindegebiet an folgenden Stellen:

- Bushaltestelle Kirchberg Richtung Ortsmitte

- Bushaltestelle Kirchberg Richtung Calw

- Rathausplatz vor der Bushaltstelle Richtung Calw

- Bushaltestelle Bergwald Richtung Gechingen

- Bushaltestelle Bergwald Richtung Dachtel

- vor Tankstelle Cascio – Richtung Deufringen

- Rewe-Markt