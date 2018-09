Gechingen Wanderung führt durch urwüchsige Wälder

Die Motorräder sollten beim Start so vollgetankt sein, dass auf der Tour maximal ein Tankstopp eingelegt werden muss. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantwortet Wanderführer Heinrich Hamm, Telefon 96 59 77, 0171/5 80 15 32 oder per E-Mail an heinrich-hamm@freenet.de.