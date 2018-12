Gechingen Vorerst kommt Gechingen ohne Kredite aus

Eine weitere gute Botschaft war, dass die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer stabil bleibe, die Abwassergebühren können sogar gesenkt werden. Lediglich die Gebühren beim Frischwasser wird leicht erhöht. Häußler kündigte an, dass bei der Realisierung der großen anstehenden Aufgaben mittelfristig Kredite aufgenommen werden müssten.

Nach Dringlichkeit

Die ins Auge gefassten Infrastrukturmaßnahmen hatte der Kämmerer in Zusammenarbeit mit weiteren Mitarbeitern nach ihrer Dringlichkeit aufgelistet. Im Ranking stehen an erster Stelle (dringlich) der langen Liste Maßnahmen wie Kinderbetreuung (Kindergärten), Breitband­erschließung, Ausgaben für die Wasserversorgung, Aufwertung des Ortskerns, Hochwasservorsorge, Maßnahmen im Baugebiet Furt, Erstellung eines Gemeindeentwicklungsplans und ein Entlastungskanal in der Irmstraße.

Gemeinderat Bernd Wentsch war diese Auflistung zu wenig aussagekräftig und zu wenig konkret. "Da fehlen mir die Zielangaben", monierte er. Der Schultes meinte, es sei nicht so einfach, eine verlässliche Antwort zu geben. "So lange wir dies im Gemeinderat nicht beschlossen haben, ist das nicht seriös", so Häußler.