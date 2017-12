Gechingen Von Baubeginn vor dem Winter abgeraten

Die Sperrung der Kreisstraße wurde durch Straßenbauarbeiten im Kreis Böblingen erforderlich. Bei Deufringen musste auf einer Länge von rund 1200 Metern der Asphaltbelag erneuert und teilweise die Schottertragschicht ausgebessert werden. Im Zuge der Arbeiten legte der Kreis Böblingen parallel dazu am nördlichen Fahrbahnrand bereits seinen Abschnitt des neuen Radwegs an, an den künftig der geplante Radweg von Gechingen anschließen soll.

Noch nicht freigegeben

Jenseits der Kreisgrenze ist der Radweg fast fertig, aber noch nicht freigegeben, so Dan Häring, stellvertretender Leiter des Aidlinger Ortsbauamtes, der zuversichtlich ist, dass die seit September voll gesperrte Kreisstraße zwischen Gechingen und Deufringen wie geplant noch vor Weihnachten wieder befahrbar sein wird. In Gechingen konnte die Vollsperrung nicht für den eigentlichen Bau des Radwegs genutzt werden. Zwar konnten die Kaufverträge für die betroffenen Grundstücke im Juni 2017 beurkundet werden; sind Zuschüsse von Land und Kreis bewilligt und auch die notwendige landschafts- und wasserschutzrechtliche Erlaubnis für den Bau liegt vor, aber die gesetzliche Schonfrist für Rodungen musste eingehalten werden.