Gechingen Neun Jahre später Lösung in Sicht

Gechingen. Hier hatte sich beim verheerenden Hochwasser im Mai 2009 das Wasser aufgestaut. Neun Jahre später scheint nun eine Lösung in Sicht, die nicht nur einen besseren Schutz vor Hochwasser bietet, sondern zugleich auch neue städteplanerische Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Zwei Alternativen lagen dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zur Abstimmung vor. Neben der bereits bekannten Idee, parallel zum Bachlauf zwischen der Brücke und dem Feuersee unterirdisch einen Bypass zu verlegen, der überfließendes Wasser aufnehmen und direkt in die Verdohlung einleiten könnte, favorisierte das Gremium einhellig den Vorschlag einer Aufweitung des Gewässers. So könnte ebenfalls die erforderliche hydraulische Leistung zum oberirdischen Abführen des Wassers erzielt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Ortskern ein naturnahes Gewässer mit Erlebnis- und Erholungsfaktor zu schaffen. Im Umfeld könnten außerdem im Zuge der Altortentwicklung Wohnbauprojekte verfolgt werden.

Im Einzelnen soll der Durchlass an der Brücke bei der Bergwaldsteige von zwei auf rund vier Meter aufgeweitet werden, um einen besseren Durchfluss zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf wird das Bachbett linksseitig verbreitert. Mit dem Erwerb der entsprechenden Grundstücke und Gebäude in der Brunnenstraße, die teilweise abgerissen werden sollen, hat die Gemeinde bereits die Voraussetzungen dazu geschaffen.