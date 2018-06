Gechingen Großes Drama parallel zum Fußball-Krimi

Gechingen. Große Gefühle, Humor, eine dramatische Geschichte, die sich nach und nach zum Guten fügt sowie viele Lieder und Melodien, mal melancholisch, mal peppig. Der Titel "Ende der Ewigkeit – ein Biss(chen) Musical" ließ erahnen, aus welchem erfolgreichen Musical Hits zu hören sein werden. Ort des Geschehens war jedoch nicht Transsilvanien wie im "Tanz der Vampire", sondern der Gäuflecken Gechingen, in dem die Angst umgeht.

Sonderbare Leute

Es gibt sehr komische, sonderbare Leute im Dorf, die in der Nacht in großen Gruppen durchs Dorf schleichen. Ein angesehener Wissenschaftler mietet sich ein. Er will heimlich ein Mittel testen, das diese unheimlichen Wesen wieder zu normalen Menschen macht. Nach einiger Recherche findet er den Chor TonArt, der sich im Winter abends um 8 und im Sommer nicht vor 11 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit, zur Probe trifft. In der Tat, es sind bissige Wesen, und sie freuen sich auf das frische Blut, als der Wissenschaftler zur Probe kommt. Zu allem Übel hat sich die Teenager-Tochter seines Vermieters in einen der untoten Sänger verliebt, den sie nachts heimlich trifft. Wissenschaftler und Tochter schmieden einen Plan zur Rettung der unglücklichen Gestalten. Das Drama spitzt sich zu, die Tochter wird von ihrem Geliebten gebissen.