Gechingen Gechinger Modellsportflieger machen Besuchern Lust auf mehr

Auf dem idyllisch gelegenen Vereinsfluggelände fanden sich dann auch schnell interessierte Besucher mit Kindern ein. Besonders die Kleinen fieberten dem Augenblick entgegen, an dem sie eines der beeindruckenden Modellflugzeuge hinauf zum blauen Himmel steuern und es dort nach Belieben fliegen lassen konnten. Aber nicht nur die jungen Gäste, die kostenlos Pilot sein durften, sondern auch erfahrene Fluglehrer der MSG waren zur Stelle. Deren Fernbedienung war mit denen der Nachwuchspiloten so zusammengeschaltet, dass die Profis im Falle eines Missgeschicks jederzeit eingreifen und die Steuerung des Flugkörpers übernehmen konnten.

"Unser Ziel ist es, die Jugend an das Fliegen und den Modellbau heranzuführen", hob Kindervater hervor. Er verwies auf die strengen Auflagen, die der Verein an Flugtagen zu erfüllen habe. So muss das Gelände beispielsweise mindestens einen Kilometer von bewohnten Orten entfernt sein. Außerdem werden die beim Fliegen entstehenden Geräusche von den zuständigen Behörden penibel überwacht.

Bei Flugveranstaltungen müssen nicht nur das Gelände selbst, sondern auch die in der Nähe vorbeiführende Wege zum Schutz von Radfahrern, Spaziergängern oder Wanderern ständig im Auge behalten werden.