Gechingen Funke der Weihnachtsfreude springt über

Noch unter dem Eindruck des zu Ende gegangenen Reformationsjubiläums durfte ein adventlicher Choral von Martin Luther nicht im Programm fehlen. "Nun kommt der Heiden Heiland" präsentierten die Gechinger Bläser in einer Bearbeitung Christian Sprenger, in der sich die Stärke und Macht Gottes sowie die Menschwerdung in der Geburt Jesus musikalisch widerspiegelte. Als Schlusspunkt hatte der Posaunenchor "Mary’s Boy Child" in der Version von Jester Hairston gewählt. Das lebendige und swingende Stück, das auf einen afrikanischen Gospel zurückgehe, so Stahl, lasse den "Funken der Weihnachtsfreude" überspringen.

Im Anschluss an das Konzert waren die Gäste zu Punsch, Glühwein sowie Gebäck im Kirchsaal und auf dem Kirchhof eingeladen. Die Spenden des Abends sollen jeweils zur Hälfte in die Anschaffung neuer Instrumente für den Posaunenchor und in die allgemeine kirchenmusikalische Arbeit der Gemeinde fließen. Um den Bestand des Posaunenchores auch für die nächsten 50 Jahre zu sichern, lud Dirigent Speitelsbach zum Mitspielen ein. "Egal, ob Anfänger oder Wiedereinsteiger", so Speitelsbach, der darauf hinwies, dass im Januar 2018 eine neue Ausbildungsgruppe starten soll.