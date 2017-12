Gechingen Entwurf gibt sehr viel planerische Freiheit

Im Anschluss präsentierte Städteplaner Thomas Sippel den Bebauungsplan für das knapp fünf Hektar große, am südlichen Ortsrand im Anschluss an das Pflegeheim Martin-Stift gelegene Areal. Mit der Ausweisung von durchlaufenden Baufenstern, statt wie bisher meist üblich festgelegten Grundstücksgrenzen, soll größtmögliche Flexibilität für die künftige Bebauung erreicht werden, was nicht zuletzt den Bauherren entgegenkomme, so Sippel. Im Prinzip ist das Areal in drei Höhenlagen aufgeteilt. Während im unteren und mittleren Bereich vornehmlich Reihen-, Ketten- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser mit bis zu zehn Wohnungseinheiten entstehen sollen, stehen im oberen Bereich in erster Linie Plätze für Einfamilienhäuser zur Verfügung.