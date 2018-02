Gechingen Dickes Lob an den Gastgeber

In punkto Organisation dieses Events konnte diese jedoch auf die Erfahrung und Einsatzfreude ihrer Mitglieder sowie die Unterstützung durch den Gesamtverein bauen. Ob im Netz, mit Spielplänen, Anfahrt, Unterkünfte oder aktuellem Ergebnisdienst, oder direkt vor Ort mit der Betreuung und Bewirtung der Sportler – es fehlte an nichts. "Ich komme weit rum, aber so perfekt wie bei euch habe ich eine Meisterschaft noch selten erlebt", sagte Rolf Schlotter (Spvgg Weil der Stadt), der zusammen mit seinen Schiedsrichter Kollegen Lisa Waldenmaier (Unterhaugstett), Robert Weingarten (Grafenau) und Lea-Marie Henn (Obernhausen) an den zwei Tagen die Spiele leiteten.