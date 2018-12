Gechingen Anlieferung auf Erddeponie soll besser überwacht werden

"Warum wurde uns dieser Vorschlag von Michael Schwarz heute nicht vorgelegt?", wollte Gemeinderätin Marina Esslinger wissen. Die Unterlagen seien zu kurzfristig angekommen, erklärte Bürgermeister Jens Häußler. Der anwesende Holzhändler Schwarz bekam das Wort und skizzierte kurz seine Planungsidee. Er erklärte sich bereit, sich an den entstehenden Kosten für die Stromzuleitung zur Erddeponie zu beteiligen. Die Frage, in welcher Höhe er das tun wolle, wollte er spontan nicht beantworten.

"Es gibt eine Präsentation, die uns heute vorenthalten wurde. Schade!" kritisierte Gemeinderätin Damaris Haußer-Frielitz.

Verschiedene Ansichten

Gemeinderat Jürgen Groß schlug eine "technische Lösung", beispielsweise mit Solarenergie, vor. Sein Ratskollege Claus Schaible meinte, dass diese Variante "eine relativ unsichere Lösung" sei, die er nicht befürworten könne. Gemeinderat Simon Klass war anderer Meinung als die meisten der Ratsmitglieder. Es komme ihm vor, als würde man bei einer aufwendigen elektronischen Verwirklichung des Projekts geradezu "mit Kanonen auf Spatzen schießen". "So kann ich über das Thema heute nicht abstimmen", unterstrich Gemeinderat Groß und beantragte eine Abstimmung zur Verhinderung eines sofortigen Beschlusses.

Der Gemeinderat beschloss mit großer Mehrheit die Entscheidung über das weitere Vorgehen bei der Deponieüberwachung zu vertagen. "Das muss zeitnah vom Tisch", forderte Gemeinderat Gerhard Mörk vehement. Der Rathauschef wollte sich jedoch nicht auf die Januar-Sitzung festlegen. Man werde so schnell wie möglich in dieser Sache tätig werden, versprach er dem Gremium. Für den eventuellen Stromanschluss und eine elektronische Überwachungseinrichtung wurden vorsorglich 70 000 Euro in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.