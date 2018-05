Gechingen/Althengstett Schwimmbad wird nicht geschlossen

Die Gemeinde Gechingen bezeichnet sich gerne als lebens- und liebenswert. Da gehört für viele das Hallenbad einfach zu einer guten Infrastruktur, nicht zuletzt auch für Schulen und Vereine wie die DLRG. In zurückliegenden Jahren wurde fast eine Million Euro in die Sanierung der Einrichtung gesteckt.

Das Hallenbad in der Schlehengäugemeinde ist und bleibt ein Zuschussbetrieb. Das ist in vielen anderen Kommunen auch so, weshalb immer mehr dieser Freizeiteinrichtungen geschlossen werden. Davon kann in ­Gechingen aber keine Rede sein, auch wenn die Gemeinderäte, wenn sie in der Jahresrechnung oder im Haushaltsplanentwurf unter der Position Hallenbad nachschlagen, regelmäßig ein dickes Defizit ablesen müssen. "Gemeinderat und Verwaltung halten an unserem Hallenbad fest. Wenn Investitionen im hohen sechsstelligen Bereich oder mehr als eine Million fällig werden, muss dessen Zukunft kritisch hinterfragt werden", äußerte sich Bürgermeister Jens Häußler gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Dies sei zurzeit aber nicht der Fall.

Der Jahresverlust wird auch in diesem Jahr bei weit mehr als 200 000 Euro liegen. Und das bei großen Zukunftsprojekten wie Hochwasserschutzmaßnahmen mit Kosten von mehr als fünf Millionen Euro, geplanten Kindergartenneubauten für mehr als zwei Millionen Euro, Ausgaben im Abwasserbereich, Investitionen in die Kläranlage und Gewerbegebietserschließungen. Auch dies alles wird in den kommenden Jahren den ­Gechinger Gemeindehaushalt stark belasten.