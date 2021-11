1 Stets gut gelaunt und mit einem offenen Ohr für die Sorgen und Nöte ihrer vielen Stammgäste betreibt Andrea Kopp in Glatten seit 25 Jahren eine Gastwirtschaft. Foto: Günther

Ihr Pub ist in Glatten Kult: Wirtin Andrea Kopp feiert an diesem Mittwoch ihr 25-jähriges Jubiläum als Gastwirtin. 1996 hatte Kopp ihre Laufbahn in der Gastronomie als Geschäftsführerin des Schwanenkellers begonnen. Seit 2010 betreibt sie in der Neunecker Straße "Anderls Pilsstube Muz".















Glatten – Ihren Schritt in die Selbstständigkeit wagte Andrea Kopp damals nicht etwa aus unternehmerischen Gesichtspunkten – ihre Entscheidung war ganz pragmatischen Überlegungen geschuldet, die sie auch ganz offen anspricht: Ihr damaliger Arbeitgeber war insolvent, und in Anbetracht ihres Übergewichts habe sie keine Chance gehabt, irgendwo sonst eine Stelle zu finden. "Mit meiner Fülle hatte ich keine andere Wahl, als mich selbstständig zu machen", begründet Kopp ihre damalige Entscheidung. Keine Wahl vor allem auch, weil sie nach vielen vergeblichen Versuchen keine weiteren Abnehmkuren mehr machen wollte.

Strenge Kontrollen

Kopp hat ihre Entscheidung, sich im ehemaligen Glattener Café Muz selbstständig zu machen, nie bereut. In ihrem Pub hat sie viele treue Stammgäste, die alle gerne bei der "Wirtin mit dem großen Herzen" einkehren. Für jeden hat sie ein offenes Ohr, alle werden von ihr mit der gleichen Freundlichkeit und Herzlichkeit bedient.

Obwohl: Nicht ganz alle, wie sich im Laufe des Gesprächs herausstellt. Denn weil in der Gaststätte geraucht werden darf, ist der Zutritt erst ab 18 Jahren erlaubt. Auch die strengen Corona-Regeln schränken den Kreis ihrer Gäste derzeit rapide ein, zumal Kopp bekannt dafür ist, diese Vorgaben gewissenhaft zu kontrollieren. Eine Selbstverständlichkeit, für die sie sich, wie sie berichtet, in den vergangenen Tagen mehrfach übelst beschimpfen lassen musste.

Dart und Fußball

Ihren Optimismus hat Kopp trotzdem beibehalten: "Ich hoffe, dass es irgendwann mal besser wird. Der Lockdown hat mich nicht nur finanziell tief getroffen, mir fehlten auch meine Gäste sehr." Denn in Nicht-Corona-Zeiten sind die hellen, großen Räume oft dicht besetzt, auch finden in "Anderls Pilsstube Muz" häufig Dartturniere statt. Die Teilnehmer kommen zum Teil von weit her. Die vielen Pokale an den Wänden zeugen von den vielen Turnieren, vier Dartautomaten auf zwei Ebenen stehen permanent für zur Verfügung. Gleichfalls beliebt bei ihren Gästen sind die Fußballübertragungen auf den zwei Großbildfernsehern. Im Sommer lockt zudem eine große, jüngst renovierte Terrasse als Biergarten.

Was ihre Öffnungszeiten anbelangt, beweist die "Wirtin mit Herz" Ausdauer: Geöffnet ist ihr Pub täglich ab 17 Uhr, geschlossen wird frühestens um 23 Uhr, meist viel später. Schließlich sollen, so Kopp, die Arbeiter der Spätschicht bei ihr noch ein Feierabendbier trinken können.

Stammgäste zählen auf sie

Zusammen mit Ehemann Ralf, der selbst im Schichtdienst tätig ist, macht Kopp einmal im Jahr Urlaub, ansonsten steht sie täglich hinter der Theke, ihre Stammgäste zählen schließlich auf sie. "Bei Andrea ist es einfach gemütlich, da kommt man immer gerne. Wir trinken hier oft gemütlich unser Feierabendbier", sagen etwa Bernhard und Manfred.

Auch Glattens Bürgermeister Tore Derek Pfeifer lobt die umtriebige Wirtin: "Mit ihrer verbindlichen Art ist es Frau Kopp gelungen, dass sich in ›Anderls Pilsstube‹ alle Generationen begegnen." Ihr Pub sei weit über die Gemeindegrenzen bekannt und beliebt. Obwohl ihr Wohnsitz außerhalb liegt, "ist Frau Kopp eine Glattenerin geworden", sagt Pfeifer.

Feier wird nachgeholt

Lobesworte findet Andrea Kopp aber auch selbst. Sie dankt ihren "treuen Weggefährten", die sie während des Lockdowns durch Gutscheinkäufe oder das "Essen to go" unterstützt haben. Kopp hofft, auch in den kommenden 25 Jahren als Gastwirtin tätig sein zu können. Eigentlich sollte das Jubiläum an diesem Mittwoch groß gefeiert werden. Wenn möglich, soll dieses Fest im Frühjahr nachgeholt werden.