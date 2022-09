Statt Touristen kommen bald Patienten an die Winterhalde

1 Medizinerin Martina Dürr hat große Pläne für das frühere Hotel Winterhaltenhof in Schenkenzell. Foto: Fritsche

Eine Privatklinik für psychosomatische Medizin wird in das schön gelegene und gut erhaltene Gebäude an der Schenkenzeller Winterhalde einziehen.















Schenkenzell - Die Eröffnung der "Hildegard Medical GmbH - Privatklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie" soll am 1. Dezember erfolgen. "Die Vorbereitungen sind im vollen Gange und verlaufen planmäßig", erklärt Martina Dürr, Gründerin der Klinik und zukünftige Chefärztin, beim Gespräch mit unserer Redaktion vor Ort.

Seit 30 Jahren beschäftigt sich die Medizinerin mit psychosomatischer Medizin. Sie hat in Tübingen studiert und promoviert und bringt umfassende Kenntnisse für ihr Vorhaben mit. Sie ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Fachärztin für Psychiatrie, hat eine Zusatzqualifikation als Psychotraumatherapeutin, außerdem eine tiefenpsychologisch-analytische Ausbildung. Langjährige Erfahrung hat sie in oberärztlicher und chefärztlicher Funktion gesammelt. "Unser Ziel in der neuen Klinik ist die Behandlung psychosomatischer psychischer Erkrankungen. Als Spezialgebiete behandeln wir Patienten mit Traumafolgestörungen und Patienten mit chronischen Schmerzstörungen", erläutert Dürr.

Lange Suche nach dem Passenden

Sein zehn Jahren trägt sie sich mit dem Gedanken, eine eigenen Klinik zu gründen, seit 2019 hat sie im Landkreis Rottweil das passende Gebäude gesucht. "Im Kloster Kirchberg bei Sulz habe ich auch für mich selbst immer wieder Tage der Ruhe und Besinnung gefunden", verrät sie, wie der Kontakt mit der Region und das starke Interesse daran zustande kamen. Vor einem Jahr ist sie im Internet auf den Winterhaldenhof gestoßen. "Ich habe ihn besichtigt und spürte sofort: Das ist es", berichtet sie. Denn für das, was sie vorhat, spielen auch das Umfeld, die Landschaft und das Gebäude mit seiner Lage und Aussicht eine Rolle für die Befindlichkeit ihrer Patienten.

Restaurant wird zu Gruppenraum

Ein größerer Umbau des Gebäudes ist nicht notwendig. Das ehemalige Restaurant wird zu zwei Gruppenräumen umgestaltet. Im Erdgeschoss finden Verwaltungsbüro, Arzt- und Pflegezimmer ihren Platz. Die 15 Patientenzimmer mit Balkon haben Fernseher und schnelles Internet. In der Vollwert-Küche ist geplant, nach Hildegard von Bingen zu kochen.

Altes und neues Wissen

"Wir wollen altes Wissen, Weisheitsmedizin und altbewährte Heilmethoden, wie sie durch Hildegard von Bingen bekannt wurden, mit der modernen psychosomatischen Medizin verknüpfen", fasst Dürr das Behandlungskonzept zusammen. Bewegungs-, Sport-, Kunst- und Einzeltherapie sind Elemente davon. Geplant ist eine Kooperation mit der Abteilung für psychosomatische Medizin der Universitätsklinik Regensburg, speziell auch mit der dortigen Abteilung "Angewandte Bewusstseinswissenschaften" von Professor Thilo Hinterberger. "Wir wollen anders arbeiten als in den herkömmlichen Kliniken, wo mir die Spiritualität im weitesten Sinne fehlt", versichert Dürr und nennt das Stichwort "Embodiment", eine Sichtweise, die Körper und Psyche (Seele) in ihrer Interaktion betrachtet. Mit dieser Ausrichtung hatte sie keine Mühe, das notwendige Personal für ihre Klinik zu finden: "Das Stammteam haben wir schon zusammen. Gereifte Mitarbeiter, die anders arbeiten wollen als es bei ihren bisherigen Arbeitsstellen üblich ist".