Das Gasthaus Rössle schließt Ende April. Und damit ist Rottweil wieder um eine gut bürgerliche Küche ärmer.















Rottweil - Der galoppierende Schimmel auf dem Wirtshausschild verhalf dem Rössle einst zu seinem Namen. Dem entsprechend wild ging es darin nicht nur, aber hauptsächlich an der Fasnet zu – vor allem, wenn jene Artgenossen die Wirtsstube in Beschlag nahmen. Doch diese Tage sind gezählt. Das Rössle schließt zum Monatsende, wie Frida Zsuzsandor auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt. Die Entscheidung, so ist im Gespräch zu merken, fällt ihr nicht leicht. "Ich hab die Kraft nicht mehr", sagt sie.

Letzter Tag am 30. April

Die Wirtin hat, wie auch ihre Rottweiler Kollegen, schon länger zu kämpfen. Das Personal sei ein Problem, sagt sie. Eine Entlastung, jemand, der zuverlässig sei – das sei schon länger nicht zu finden. Und so habe sie über die Jahre den Betrieb in dem stattlichen Haus in der Waldtorstraße vor allem allein gestemmt. Nun, im Rentenalter, sei das nicht mehr zu schaffen. "Nach vorne, da sieht man stark aus. Aber innendrin ist das anders", sagt Zsuzsandor.

Kein Nachfolger

Und wie geht es nun weiter? Ein Nachfolger, jemand, der die bis weit in 18 Jahrhundert zurückreichende Tradition der Wirtschaft weiterführt, ist nicht in Sicht. Und so ist die Rottweiler Innenstadt nach dem Bruderschaftsstüble und dem Becher wieder um eine urige Wirtschaft ärmer.