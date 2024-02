1 Zum dritten Mal in zehn Jahren gibt es im Restaurant im Schiefererlebnispark einen Pächterwechsel. Foto: Schweizer

Dormettinger Erlebnispark steht vor Veränderungen: Denis Getejanc und Veysel Karaoglan übernehmen den Gastronomiebetrieb.









„Wir haben Betriebsferien und werden Euch zeitnah informieren, wann wir in die Sommersaison starten“, heißt es ganz aktuell auf der Internetseite des Schieferhauses. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden erste Details bekannt, wie es genau in der Wirtschaft des Erlebnisparks am Ortsrand von Dormettingen weitergeht.