Gastronomie in Balingen: So geht es in der Engstlatter „Krone“ weiter

Pizza, Pasta und Salate wird es in der ehemaligen „Krone“ in Engstlatt geben: Familie Cucca ist im Endspurt bei den Umbauarbeiten im Gebäude an der Hauptstraße. Am 6. März wollen sie das „E Cosi“ eröffnen. Aus dem Geislinger „Schützen“ mussten sie nach fast drei Jahrzehnten ausziehen.