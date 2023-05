Kopic wird als neuer Pächter in bewährter Art und Weise die Shisha-Bar weiterführen. Bierspezialitäten, Getränke und Cocktails bietet Kopic an, und auch das Rauchen im Innenraum ist erlaubt. Die Escobar ist täglich ab 17 Uhr geöffnet. In den kommenden Wochen sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Der gebürtige Baiersbronner hat schon Erfahrungen in der Gastronomie sammeln können und möchte nun auch ein Angebot für junge Erwachsene ab 18 Jahren schaffen. „In Baiersbronn gibt es nichts für die jüngere Generation, natürlich sind bei uns Jung und Alt willkommen“, sagt er.