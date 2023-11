Hechinger Traditionsgaststätte in Gefahr?

1 Pe Gantenbein-Mayer und Sandra Hirlinger (von links) haben nun bekannt gegeben, dass sie spätestens in etwas mehr als einem Jahr als Fecker-Wirtinnen aufhören. Foto: Klaus Stopper

Ist eine Hechinger Traditionsgaststätte in Gefahr? Das Wirtinnen-Duo Sandra Hirlinger und Pe Gantenbein-Mayer haben jedenfalls angekündigt, spätestens Ende nächsten Jahres aufzuhören. Was danach kommt, ist offen.









Link kopiert



Das Fecker gilt einigen als die Seele des alten Hechingen. Kachelofen am Stammtisch, über Jahrzehnte hinweg gedunkeltes Holz, eine Theke vom alten Schlag, in der Fasnet eine Hochburg traditioneller Narretei, und eine Wirtinnen-Historie, in der stets Frauen das Zepter schwangen.