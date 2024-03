Einen Turm aus Pancakes, garniert mit frischem Obst, Vanilleeis und Ahornsirup: Spezialitäten wie diese gibt es im Café „Oni& Lu“ in Villingen-Schwenningen. In der Patisserie gibt es zahlreiche Gerichte, die man nicht an jeder Ecke bekommt. Doch können die besonderen Speisen auch geschmacklich mithalten? Wir haben es getestet.