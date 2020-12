Gasthaus Krone in St. Georgen Restaurant startet mitten im Lockdown

St. Georgen - Ein Restaurant in Corona-Zeiten eröffnen – für viele hört sich das vielleicht nach einem gewagten Experiment an. Alkabbani Ahmad (30) und Mouhra Bahaa (26) haben dieses Szenario in die Tat umgesetzt: In Zeiten, in denen manche Gastronomen kaum wissen, wie sie sich über Wasser halten können, haben sie während des aktuellen Lockdowns nun das Gasthaus Krone neu eröffnet.

Am 1. Dezember haben die beiden Cousins, die aus dem syrischen Damaskus stammen und seit fünf Jahren in Deutschland sind, die Neueröffnung zelebriert. Ohne Gäste versteht sich – denn die Gastronomie ist durch den Lockdown bekanntlich hart getroffen. Wann die Gaststätten wieder öffnen können, ist derweil noch völlig unklar.