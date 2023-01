Ärger an der Goldenbühlschule in Villingen

1 An der Goldenbühlschule in Villingen gibt es hinsichtlich der Ganztagesbetreuung Ärger. Foto: Eich

Die Eltern der Goldenbühlschule in Villingen gehen auf die Barrikaden. Der Grund: Das Ganztagesangebot muss aufgrund von Personalmangel teilweise entfallen. Besserung scheint keine in Sicht.















VS-Villingen - Viele vakante Stellen, eine scheinbar ungewollte Versetzung und in der Folge Einschränkungen in der Ganztagsbetreuung: An der Goldenbühlschule rumort es hinter den Kulissen. Die Eltern stellen insbesondere die Stadtverwaltung an den Pranger.