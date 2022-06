8 Britta Ernst beim G7-Gipfel: Es ist ihr erster großer Auftritt als First Lady. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Das G7-Partnerprogramm wird ein reines Damenprogramm - allerdings werden einige First Ladys fehlen. So sei die First Lady der USA, Jill Biden, nicht dabei, wie das Bundespresseamt mitteilte. Auch weitere Staatsoberhäupter sind ohne ihre Ehefrauen angereist: Italiens Regierungschef Mario Draghi, Kanadas Premierminister Justin Trudeau und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sind demnach allein nach Bayern gekommen.

Da auch der Mann von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fehlt, wird die reine Frauenrunde nur vier Teilnehmerinnen zählen: Brigitte Macron, die Ehefrau des französischen Präsidenten, Boris Johnsons Ehefrau Carrie, Amélie Derbaudrenghien, die Frau von EU-Ratspräsident Charles Michel - und Gastgeberin Britta Ernst, die Frau von Bundeskanzler Olaf Scholz. Es ist ihr erster großer Auftritt als First Lady.

Auf dem Partnerprogramm rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau nahe Garmisch-Partenkirchen stehen zur Region passende Aktivitäten: Zusammen mit seiner Schwiegertochter Miriam Neureuther wird Skistars Christian Neureuther mit der Gruppe auf eine Nordic-Walking-Tour rund um den Ferchensee gehen und dabei Wissenswertes über Natur, Geschichte und Kultur erzählen.

Ebenfalls auf dem Programm stehen Gespräche mit Forschern von Deutschlands höchstgelegener Umweltforschungsstation im Schneefernerhaus und ein Treffen mit einer Geigenbaumeisterin aus Mittenwald.