Nach Unfall in Oberndorf sucht Polizei nach Kombi-Fahrer

1 Ein Fußgänger ist in Oberndorf von einem Auto gestreift und verletzt worden. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. (Symbolfoto) Foto: gnepphoto/ Shutterstock

Ein 59-jähriger Fußgänger ist am Donnerstagabend in Oberndorf von einem Auto gestreift und verletzt worden. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, jetzt sucht die Polizei nach ihm.









Die Polizei in Oberndorf sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend in der Neckarstraße ereignet hat.