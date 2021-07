Fußballprofis in Bad Dürrheim

1 Die Kölner Fußballprofis im Jahr 2019 beim Einlauf zum Jubiläumsspiel gegen den FC Bad Dürrheim. Foto: Sigwart

Den Kölner Fußballprofis hat es 2019 beim Jubiläums-Freundschaftsspiel gegen den FC Bad Dürrheim in der Kurstadt wohl gefallen – sie kommen wieder. Am Sonntag, 18. Juli, findet ein Testspiel gegen den FC Schaffhausen statt. Es gibt für das Spiel auch noch Karten.

Bad Dürrheim - Gerne erinnern sich die Bad Dürrheimer Kicker wohl noch an das Freundschaftsspiel im Sommer 2019 zu ihrem 100-jährigen Bestehen. Die Fußballfans aus der Umgebung waren auf den Beinen, und alle hatten das Fußballstadion an der Salinenstraße als Ziel. Somit könnte man ja fast sagen, die Bad Dürrheimer sind ein bisschen an große Namen gewöhnt und doch ist auch dieses Spiel – es ist eines von zwei Vorbereitungsspielen – wieder etwas Besonderes.

