Fußball VfL Nagold feiert die Meisterschaft

Das Team von Trainer Armin Redzepagic geriet in den ersten 45 Minuten mit 0:2 ins Hintertreffen. Erst dann besann sich der Favorit und kam in Person von Pascal Reinhardt zurück. Der Toptorjäger der Nagolder erzielte in der 59. und 72. Minute einen Doppelpack und rettete so seiner Mannschaft den entscheidenden Punkt.

Da Verfolger SV Zimmern nur 3:3 bei den SF Gechingen spielte, durften beim VfL die Feierlichkeiten beginnen.