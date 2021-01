Fussball TSG-Serie reißt in Homburg

Das Tor des Tages erzielte Homburgs Joker Marcel Carl in der 77. Minute, als er mit seinem ersten Ballkontakt einen guten Angriff des FCH über den ebenfalls eingewechselten Loris Weiß und Philipp Hoffmann mit einem Schuss aus der Drehung vollstreckte.

Der entscheidende Treffer fiel, als sich die Braun-Elf den Offensivbemühungen der Saarländer nur noch mit neun Mann entgegenstellen durfte. Schon früh mit der gelben Karte vorbelastet (3. Minute), trat Simon Klostermann in der 34. Minute Homburgs Defensivspieler Maurice Springfeld auf der rechten Balinger Angriffsseite in die Beine – ohne eine Chance, an den Ball zu kommen –, und sah vom Mannheimer Referee Christian Ballweg folgerichtig Gelb-Rot. Unter die Kategorie "Wer braucht denn sowas?" fiel die Aktion des ebenfalls schon verwarnten Leander Vochatzer, als er Patrick Dulleck wegräumte (72.) und ebenfalls per Ampelkarte vom Feld musste.