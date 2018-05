Fußball TSG macht den Deckel drauf!

Am 3. Spieltag gelingt mit dem 2:0 gegen Neckarsulm der erste Sieg, dem die TSG mit dem 7:2-Auswärtssieg in Pforzheim ein erstes Highlight folgen lässt.

Ein weiterer Höhepunkt in der Vorrunde ist der 2:1-Derbysieg in Villingen am 7. Spieltag, mit dem sich die TSG auf Rang drei schiebt, den sie mit einem 3:0 gegen Göppingen verteidigt.

Das Schlüsselspiel der Saison steigt am 9. Spieltag beim FC Nöttingen: Balingen kassiert zum Ende der ersten Halbzeit nach einer Roten Karte für den FCN in Überzahl drei Gegentore binnen fünf Minuten zum 0:4-Halbzeitstand und verliert am Ende mit 1:4. „Das war der Schlüsselmoment. Wir haben aus der Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen. Danach wussten alle, worum es geht und was zu tun ist“, sagt Mittelfeldspieler Lukas Foelsch.