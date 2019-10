Fußball TSG Balingen: Wochen der Wahrheit

Die Gründe für die sportliche Talfahrt sind vielfältig. Als erstes ist mit Sicherheit das Verletzungspech zu nennen. In keinem Spiel konnte die Mannschaft von Trainer Ralf Volkwein bisher in Bestbesetzung antreten. Dann ist natürlich die Heimschwäche zu nennen - sechs Spiele vor eigenem Publikum, sechs Niederlagen. Das war in der vergangenen Saison noch ganz anders. Da war die Heimstärke die Basis für den Klassenerhalt.

So langsam wird die Luft dünner, das wissen auch die Verantwortlichen. Es wird Zeit das Ruder herumzureißen. Es gilt noch vor der Winterpause das Punktekonto aufzubessern. Gelegenheit dazu gibt es noch acht Mal vor der Winterpause.

Mit dem SV Elversberg kommt am Samstag der Tabellendritte nach Balingen. Und so kurios das klingt, gegen die Topteams der Regionalliga tut sich die TSG bislang leichter als gegen die direkten Tabellennachbarn.