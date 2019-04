Fußball TSG Balingen will Trendwende schaffen

Auf der Zielgeraden werden beim Viertliga-Neuling so langsam die Beine schwer. Dies zeigte sich auch zuletzt bei der 1:2-Niederlage im Aufsteigerduell beim FK Pirmasens, wo die TSG früh in Führung ging und eine gute erste Hälfte spielte, am Ende aber noch mit 1:2 verlor.

Die Gründe für den Substanzverlust liegen aber auf der Hand. Zum einen wurde der Kader in den vergangenen Wochen durch Verletzungen, Platzverweise und Gelb-Sperren immer wieder dezimiert, so dass der Balinger Cheftrainer Ralf Volkwein zum Improviseren gezwungen war. Zum Anderen sind die Balinger Fußballer reine Amateure, die unter der Woche einem Beruf oder einem Studium nachgehen, während die Konkurrenz fast ausschließlich über Profis verfügt, die sich nur mit Fußball beschäftigen und auch ganz andere Regenerationsmöglichkeiten haben.

Mit 37 Punkten hat sich die TSG aber bislang sensationell im "Haifischbecken der Profis" geschlagen; drei bis vier Punkte sollten aus den letzten fünf Spielen aber noch her, um auch ganz sicher in der nächsten Saison in der Regionalliga mitzumischen.