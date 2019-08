Fußball TSG Balingen will gegen Astoria Walldorf erste Punkte einfahren

Sowohl beim 1:2 in Frankfurt als auch beim 1:2 gegen Hoffenheim II kassierte Balingen die entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit – das gab wenig Anlass zur Heiterkeit bei den Eyachstädtern. "Die Stimmung war bei den Spielern nicht so toll über das Wochenende nach dem Spiel am Freitagabend", sagt der Balinger Cheftrainer Ralf Volkwein, "Wir haben die Fehler angesprochen. Aber es bringt auch nichts, zu viel über die Szenen zu reden. Sonst bleibt das in der Birne drin."

Das Spiel gibt es wieder bei uns im Liveticker

Vielmehr zählt für Volkwein, die positiven Dinge aus den ersten beiden Spielen in die Partie gegen Walldorf mitzunehmen. "Wir haben in Frankfurt eine gute erste Halbzeit gespielt, es aber verpasst, das 2:0 zu machen. Danach war es in Unterzahl schwierig. Gegen Hoffenheim haben wir keine gute erste Hälfte gespielt. Wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen und waren nicht aggressiv genug. So konnte Hoffenheim relativ einfach den Ball laufen lassen. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich besser und haben den Gegner nicht vor das Tor kommen lassen. Hoffenheim hatte nur eine Torchance. Wie schon in Frankfurt haben wir aber zu viele Chancen liegen gelassen. Hinten heraus haben wir dann aber wieder zu viele Fehler gemacht", sagt der 46-Jährige.