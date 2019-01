Fußball TSG Balingen: Vogler und Pettenkofer treffen

„In den ersten 25 Minuten war es ganz, danach hatten wir zu viele Ballverluste, Passfehler und Stockfehler“, weiß Volkwein. So wie in der 40. Minute, als Tobias Feisthammel den Ball für die Kickers im Mittelfeld erkämpfte und in den Lauf von Amachaibou spielte, der mit einem feinen Heber aus 18 Metern TSG-Torhüter zum 2:1 für die Degerlocher überwand. Mit diesem Resultat ging es auch in die Halbzeit.