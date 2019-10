Fußball TSG Balingen trennt sich von Trainerteam

So belegt der Vorjahresneuling mit erst zwei Saisonsiegen den vorletzten Tabellenplatz. Drei Teams steigen sicher aus der Regionalliga ab; im ungünstigsten Fall trifft es fünf Mannschaften.

Volkwein, sein Co-Trainer Rainer Huss und die TSG-Führungsspitze analysierten in den zurückliegenden Wochen mehrfach und eingehend die sportliche Lage – stets mit dem Ergebnis, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen zu wollen. "Doch wir stecken in einer schwierigen Situation und wollen mit dem Trainerwechsel neue Impulse setzen", sagt Haussmann, "und da wir bekannt dafür sind, dass wir auf interne Lösungen setzen, haben wir uns für Bernd Bauer entschieden."

Der 34-Jährige, wie Volkwein A-Lizenz-Inhaber und bis dato U18-Coach der TSG, wird das Regionalligateam bis auf Weiteres trainieren. Bauer war als Spieler am damaligen Aufstieg der TSG Balingen und an der Etablierung in der Oberliga massiv beteiligt. Später trainierte er die SpVgg Mössingen, den 1. FC Frickenhausen und den TSV Ofterdingen. Seit dieser Runde ist er mitverantwortlich für die Balinger U18. "Bernd Bauer genießt das uneingeschränkte Vertrauen des Vereins. Er hat eine sehr gute Ansprache vor dem Training an die Mannschaft gehalten. Wir trauen ihm zu, dass er dem Team die nötigen Impulse geben kann", sagt der Fußball-Abteilungsleiter. In Sachen Co-Trainer sei der Verein noch auf der Suche und in Gesprächen mit möglichen Nachfolgern. "So lange müssen die älteren Spieler Bernd Bauer unterstützen."

Im Fokus stehe nun die Vorbereitung auf das richtungweisende Heimspiel gegen Tabellennachbar FK Pirmasens am kommenden Samstag um 14 Uhr in Bizerba-Arena. "Die Mannschaft hat bislang nicht ihre volle Leistung abgerufen; die letzten fünf Prozent in Sachen Galligkeit haben uns vor allem in den Heimspielen gefehlt, das hat uns in der Vergangenheit ausgezeichnet", weiß Haussmann.