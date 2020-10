Fußball TSG Balingen: Torloses Remis in Pirmasens

Nach der Pause spielte Pirmasens seine Stärken aus und Balingen verlegte sich aufs Kontern. Balingens Coach Martin Braun hatte unter der Woche gefordert "defensiv stabiler zu sein" und das waren die Kicker von der Eyach in den zweiten 45 Minuten. Die Gastgeber hatten zwar einige Freistöße und Eckbälle aber so richtig gefährlich wurde es vor dem Tor von Marcel Binanzer nicht. Erst in der Schlussphase mussten die TSG-Fans einmal den Atem anhalten. Der Balinger Torspieler spielte somit das zweite Mal in dieser Saison zu Null.

Der Auswärtspunkt ist für die TSG Balingen Gold wert. Am kommenden Freitag gastiert nun Tabellenführer TSV Steinbach Haiger in der Bizerba-Arena.