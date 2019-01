Fußball TSG Balingen siegt beim FC Schaffhausen

Eine Woche nach der 2:3-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers verließ die Elf von Trainer Ralf Volkwein im zweiten Spiel der Wintervorbereitung den Platz in der Schweiz als Sieger.

Die Tore für die Kicker von der Eyach erzielten Patrick Lauble und Pascal Schoch.

Am 2. Februar geht es für die Balinger nach Spanien. Die TSG-Kicker verweilen eine Woche lang im Trainingslager in Cambrils in der Nähe von Barcelona.