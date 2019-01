Fußball TSG Balingen: Sechs Wochen bis zum Start

Wieder zurück in heimischen Gefilden warten weitere Vorbereitungsspiele am 11. Februar beim Oberligisten SSV Reutlingen und ein letzter Härtetest beim österreichischen Erstligisten SCR Altach am 16. Februar.

Waldhof und Kickers Offenbach kommen nach Balingen

Die Fans der TSG Balingen dürfen sich nach der Winterpause auf Gastspiele von namhafte Mannschaften freuen. So gastiert am 23. Spieltag die U23 des SC Freiburg in der Bizerba Arena. Am 30. März gibt Top-Aufstiegsaspirant SV Waldhof Mannheim seine Visitenkarte in Balingen ab. Im April stehen noch die Duelle mit der U23 des VfB Stuttgart und die mit Spannung erwartete Begegnung mit den Kickers Offenbach auf dem Programm. Bereits am 18. Mai endet die Saison mit dem letzten Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf.

Zuhause Hui, auswärts pfui

Vor allem in den Heimspielen konnte die TSG Balingen bislang glänzen. Auswärts tut man sich schwer, was die Statistik belegt. In der Heimtabelle steht der Aufsteiger sogar auf dem vierten Tabellenplatz direkt hinter den Topteams vom FC Homburg, 1. FC Saarbrücken und SSV Ulm 1846. 20 Punkte aus neun Spielen stehen zu Buche.

Auswärts hingegen muss man die Eyachstädter lange suchen. Erst auf Platz 17 taucht da die Volkwein-Elf auf mit nur fünf Punkten aus elf Spielen. Summa sumarum macht das 25 Punkte aus 20 Spielen.

Und auch in Sachen Torgefahr zeigt sich eine Diskrepanz. Die TSG hat "nur" 20 Tore in 20 Spielen erzielt. Das ist der zweitschlechteste Wert der Liga. Hingegen hat der starke Aufsteiger "nur" 24 Gegentore kassiert. Nur die vier Topteams der Liga können da einen besseren Wert vorweisen. Balingen hat die fünftstärkste Abwehr der Regionalliga.

"Am Anfang steht natürlich die Grundlagenausdauer im Vordergrund. Witterungsbedingt müssen wir schauen, was die Plätze zulassen. Doch wir wollen so früh wie möglich auch wieder in die Spielformen gehen und uns im taktischen Bereich verbessern", blickt Ralf Volkwein auf die kommenden Wochen voraus.