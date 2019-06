Fußball TSG Balingen: Lukas Glaser ist dritter Neuer

Der 19-Jährige mit Wurzeln in Reutlingen kommt aus dem Heidenheimer U19-Bundesligateam in die Eyachstadt. "Wir sind froh, mit Lukas Glaser einen jungen, talentierten Spieler zu bekommen, der in Heidenheim sehr gut ausgebildet wurde. Bei uns kann er den nächsten Schritt machen", sagt der Balinger Teammanager Egon Welther.

Glaser absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 21 Spiele für Heidenheimer U19 in der Bundesliga Süd/Südwest und erzielte dabei zwei Tore.

"Ich freue mich schon auf die Herausforderung in Balingen. Ich werde die Chance nutzen und alles für den Verein geben", sagt Glaser.