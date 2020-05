Fußball TSG Balingen bleibt wohl in Regionalliga

Saarbrücken steigt auf

Sollte am 25. Mai auf dem Außerordentlichen Bundestag des DFB, bei dem das Stimmungsbild der 18 Südwestklubs wohl mit in die Bewertung einfließen wird, die Entscheidung fallen, dass die Regionalliga Südwest aufgrund von COVID-19 abgebrochen wird und der 1.FC Saarbrücken, somit automatisch zum Meister der Saison 2019/2020 gekührt wird, wird der FCS die Regionalliga Südwest, als souveräner Tabellenführer, in Liga 3 verlassen.

Weitere Aufsteiger könnten noch dazu kommen

Am 25. Mai soll ebenfalls über das Konzept der zweigleisigen 3. Liga gesprochen werden. Sollte dieses Konzept eingeführt werden, würden noch weitere Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest in frage kommen.