Fußball TSG Balingen: Abstiegsgespenst geht um

Doch die Freude währte nicht lange. Im unmittelbaren Gegenzug glich Frankfurt durch Mirco Born - ihrem Besten an diesem Tag - zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause leisteten sich die Balinger eine Unkonzentriertheit und der FSV nutzte dies in Person von Steffen Straub zur 2:1-Pausenführung.

Um die 60. Minute fiel dann die Entscheidung: Zunächst ertönte nach Foul im Balinger Strafraum der Elfmeterpfiff und Kapitän Dominik Nothnagel brachte den FSV mit 3:1 in Front, kurz darauf sah der Balinger Jonas Fritschi die Gelb-Rote Karte.

In Unterzahl kassierte die TSG nach einem Konter in der 67. Minute das 1:4 durch Arif Güclü. Weitere hochkarätige Gelegenheiten ließen die Frankfurter aus. So blieb es letztendlich beim 1:4.

Die Leistung der TSG Balingen hatte an diesem Tag kein Regionalliga-Niveau. Das sahen auch viele der 725 Zuschauer so. Bis zur Winterpause stehen stehen nun noch zwei Auswärtsspiele für den Tabellen-17. auf dem Programm.