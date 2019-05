Fußball SV Wittendorf schnappt sich Bezirkspokal

TuS Ergenzingen – SV Wittendorf 7:8 n.E. (3:3, 2:2, 2:0). In der regulären Spielzeit sahen die Zuschauer ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Den ersten Abschnitt dominierten klar die spielerisch besseren Ergenzinger, während in den zweiten 45 Minuten der Bezirksligatabellenführer besser in die Partie fand und am Drücker war.

Schon in der Anfangsphase hatte der starke Sergen Erdem eine gute Einschussmöglichkeit, zögerte jedoch mit dem Abschluss etwas zu lange. Als danach Marvin Wohlbold eine saubere Flanke auf Kai Frank schlug, war dessen Kopfball zu unplatziert, um Timo Bronner Im Wittendorfer Kasten zu gefährden. In der 20. Minute war es aber dann passiert: Nachdem Sandro Mihic im Strafraum gefoult wurde, konnte Bronner den Strafstoß zwar parieren, doch Marvin Wohlbold war im Nachschuss zur Stelle und markierte die überfällige TuS Führung.

Auch in der Folge zogen die Ergenzinger ihr blitzsauberes Kombinationsspiel auf, sodass die Wittendorfer oft nur Begleitschutz bieten konnten. Der Höhepunkt dann in der 39. Minute, als Marvin Wohlbold einen Traumpass in die Schnittstelle spielte, Sergen Erdem den richtigen Laufweg nahm und ins lange Eck zum 2:0 abschloss. Der Passgeber zu diesem Treffer hatte dann noch vor dem Wechsel das 3:0 auf dem Fuß, doch schob die TuS Nummer 17 den Ball mit dem Außenrist knapp am langen Pfosten vorbei.