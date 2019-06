Fußball Schiri-Assistent bespuckt – Spiel abgebrochen

Dass eine Entscheidung bereits am heutigen Dienstag fallen könnte, will Helmut Dolderer zwar nicht ausschließen, doch definitiv steht für ihn fest: "Es wird nicht am Dienstag und nicht am Mittwoch gespielt. Denkbar ist frühestens ein Spiel am Donnerstag."

Allerdings betont Helmut Dolderer, dass erst einmal das Urteil abgewartet werden müsse. Dass ausgerechnet die Pfingstfeiertage zwischen den beiden Entscheidungsspielen in Oberreichenbach und in Neuweiler liegen, ist für alle Beteiligten unglücklich.

"Klar, es muss ganz schnell etwas passieren, weil das nächste Spiel ja auch schon terminiert ist", sagt Helmut Dolderer und weist auf das für Samstag, 15. Juni, angesetzte Relegationsspiel zwischen dem TSV Neuhengstett (Relegationsplatz Kreisliga A1) und dem besten Vertreter der Kreisliga B1 bis B3 hin.

Das Spiel am Samstagabend in Oberreichenbach war sehr fair verlaufen. Der FV Calw musste die Begegnung nach einer gelb/roten Karte zwar mit nur neun Feldspielern beenden, doch diese war eher einem Missverständnis geschuldet als einem wiederholten Foulspiel.

Der FV Calw, Tabellenzweiter der Kreisliga B2, war gegen den Tabellendritten der Kreisliga B3 als Favorit ins Spiel gegangen, konnte dieser Rolle mit Ausnahme der ersten 20 Minuten, als die Kicker aus der Großen Kreisstadt feldüberlegen waren, nie wirklich gerecht werden.

Als durchaus kurios darf der Führungstreffer der Effringer bezeichnet werden. Rainer Dengler hatte gesehen, dass sich zwei Offensivspieler aufgemacht hatten in Richtung Calwer Strafraum. Dengler probierte es mit einer Flanke aus nahezu 35 Metern. Der Ball fand allerdings keinen der beiden Adressaten, sondern – auch zur Überraschung des Calwer Schlussmanns – über den langen Pfosten des Calwer Tores seinen nicht vorhersehbaren Weg ins Gehäuse.

Die Calwer waren nur kurz geschockt und hatten fünf Minuten später die Chance zum Ausgleichtreffer, doch Valdrin Kacandoli hatte nach einer schönen Einzelaktion kein Glück. Nichts war bis dahin von FVC-Kapitän und Torjäger Mustafa Topuzelli zu sehen. Einzig auffallend war, dass er das Trikot mit der Nummer 91 trug, auf dem der Name "Soltic" drauf stand. Dass nicht immer Soltic drin ist, wenn Soltic drauf steht, war den Effringern und nicht wenigen Zuschauern klar.

Mit dem 1:0 für die Effringer gingen die Mannschaften nach 45 Minuten in die Kabinen. Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes waren die Calwer dann wieder leicht überlegen, echte Torchancen erspielte sich der Favorit jedoch keine. Die Effringer standen hinten sehr sicher und ließen zunächst keine weitere Chance zu.

Dafür traf auf der anderen Seite Pascal Wiechert zum 2:0 (52.). Dieser Treffer tat richtig weh, zumal auch in der Folgezeit die Calwer nichts Zählbares zustande brachten. Nach 66 Minuten hatten die Calwer eine Doppelchance, doch der sehr gute Effringer Schlussmann Marc Müller konnten den ersten Ball abwehren und hatte im direkten Anschluss das Glück des Tüchtigen.

Für die Calwer war’s das, aber noch nicht für die Effringer. Sven Dürr traf zum 3:0 (72.). Alles klar sieht jedoch anders aus. Jetzt ist das Sportgericht gefordert.