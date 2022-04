1 Nichts geht auf dem grünen Rasen: Nach der Rückkehr des Winters musste die Partie zwischen Balingen und Elversberg abgesagt werden. Foto: TSG Balingen

Von der Rückkehr des Winters gestoppt worden sind die Fußballer der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest. Das für Samstag um 14 Uhr angesetzte Spiel gegen den Tabellenführer SV Elversberg musste aufgrund heftiger Schneefälle in der Nacht zum Samstag abgesagt werden. Die Partie soll am Dienstag oder Mittwoch 12. oder 13. April nachgeholt werden.















"Wir hätten gerne gespielt", sagt TSG-Geschäftsführer Jan Lindenmair. "Aber es gab keine Chance. Denn am Samstagmorgen lag eine geschlossene Schneedecke auf dem Platz, die ein reguläres Spiel nicht möglich gemacht hätten."

Elversberg reist umsonst nach Balingen

Pech für die Gäste aus Elversberg, die am Freitagabend bereits angereist waren und dann am Samstagmorgen unverrichteter Dinge wieder die Heimreise ins Saarland antreten mussten. "Der Gegner wusste im Vorfeld schon Bescheid. Wir sind den ganzen Freitag über mit der SV Elversberg in Kontakt gestanden und haben auf die Wetterprognose hingewiesen", sagt Lindenmair. "Als sich Elversberg dann gegen 14 Uhr auf den Weg gemacht, war eine Absage noch nicht absehbar, da hat es in Balingen geregnet. Und auch am Freitagabend gegen 21 Uhr lag noch kein Flöckchen auf dem Rasen; und am Samstagmorgen haben wir dann eine geschlossene Schneedecke auf dem Platz in der Bizerba-Arena vorgefunden. Ein vernünftiges Fußballspiel wäre nicht möglich gewesen und auch dem Rasen wäre womöglich großer Schaden zugefügt worden. So ist uns gar nichts anderes übrig geblieben, als das Spielabzusagen", so Lindenmair.

Partie wird am 12. oder 13. April nachgeholt

So wird die Partie nun wohl am Dienstag oder Mittwoch, 12. oder 13. April in Balingen über die Bühne gehen. "Es ist noch nicht offiziell; aber die Ligenleitung ist stringent dafür, immer den nächst möglichen Termin anzuvisieren", sagt der Balinger Geschäftsführer. Und da die TSG bereits am kommenden Mittwoch, 6. April, um 19 Uhr bei den Offenbacher Kickers gastiert und dann am Samstag, 9. April, um 14 Uhr den SSV Ulm empfängt, ist der 12. oder 13. April der nächst mögliche Termin.