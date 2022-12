1 Gleich drei Mal Grund zum Jubeln hatten die Balinger Spieler beim 3:1-Sieg beim SGV Freiberg. Foto: Eibner

Mit einer abgeklärten Leistung hat die TSG Balingen das letzte Auswärtsspiel in der Regionalliga Südwest in diesem Kalenderjahr beim SGV Freiberg mit 3:1 (1:0) gewonnen. Verdienter Lohn: Die Rückkehr auf den dritten Tabellenplatz. Mann des Tages war der zweifache Torschütze Moritz Kuhn.















Link kopiert

Nach der 0:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den FSV Frankfurt zeigten die Eyachstädter im Gastspiel die richtige Reaktion. Balingens Cheftrainer Martin Braun hatte seine Startformation gegenüber den Frankfurt-Spiel auf vier Positionen verändert: Für Jonas Vogler, Tim Wöhrle, Jonas Meiser und Walter Vegelin durften Kaan Akkaya, Leander Vochatzer, Tobias Dierberger und Pedro Almeida-Morais von Beginn an ran.

Die Gäste von der Zollernalb hatten in der Anfangsphase im Freiberger Wasenstadion alles im Griff: Balingen bestimmte das Spiel und kam auch früh zu guten Möglichkeiten: Moritz Kuhn schlug einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum, wo TSG-Kapitän Matthias Schmitz, der das Leder aber knapp drüber setzte (8.). Fünf Minuten später war es Dierberger, der nach einer scharfen Hereingabe von Vochatzer in den Strafraum einen Schritt zu spät kam. Der schnelle Balinger Angreifer war es auch, der in der 23. Minute das 1:0 auf dem Fuß hatte: Nach einem Patzer von Jan Koch marschierte Dierbeger alleine Richtung Tor, scheiterte dann aber an SGV-Keeper Michael Gelt.

Diese Großchance war die Hallo-Wach-Pille für die Hausherren; Freiberg fand nun besser in die Partie während die TSG etwas den Faden verlor. So kamen die Gastgeber in der 28. Minute zur ersten guten Gelegenheit, als Tino Bradara in den Strafraum flankte, wo Quadie Barini per Kopf zurück legte auf Mohamed Baroudi; aber der wurde im letzten Moment von Sascha Eisele geblockt. Eisele war auch fünf Minuten später der Retter in der Not, als er nach einem Querpass von Baroudi mit langem Bein noch vor David Tomic klärte (33.). Mitten in die Freiberger Drangphase schlug die TSG eiskalt zu: Die Gäste spielten sich über die rechte Seite nach vorne; Vochatzer passte den Ball scharf in den Strafraum, wo Kuhn blank stand und mit einem Schuss aus spitzem Winkel in die lange Ecke Keeper Gelt zum 1:0 (39.) überwand. Mit diesem Resultat ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach ausgeglichenem Beginn in Durchgang zwei zeiget Routinier Kuhn erneut seine Klasse: Mit einem langen Ball wurde Dierberger in den Strafraum geschickt; Torhüter Gelt lenkte den Ball noch zur Seite – direkt zu Kuhn, der mit einem feinen Heber aus 16 Metern der Marke Tor des Monats das Leder zum 2:0 (55.) im Lattenkreuz versenkte. In der Folge ließ die TSG den Hausherren nur wenig zu. Und wenn doch einmal der Ball Richtung Tor kam, war TSG-Keeper Marcel Binanzer zur Stelle. Auf der anderen Seite war es wieder Kuhn, der mit einem Freistoß vom linken Strafraumeck Torhüter Gelt zu einer Glanzparade (66.) zwang.

Beide Trainer wechselten in der Schlussphase mehrmals aus. Das glücklichere Händchen hatte TSG-Coach Braun mit der Hereinnahme von Aaron Viventi und Walter Vegelin für Dierberger und Almeida-Morais (83.). Die beiden waren gerade zwei Minuten im Spiel, als Viventi einen Zuckerpass in den Lauf von Vegelin schlug, der Azur Velagic stehen ließ und Gelt zum 3:0 (85.) überwand. Das erste Regionalligator des Stürmers. Damit war die Entscheidung gefallen. Ein Treffer fiel aber noch: Nach einer Tomic-Flanke von der linken Seite auf den langen Pfosten stieg dort Adrien Koudelka hoch und köpfte in der Schlussminute zum 1:3-Endstand ein.

SGV Freiberg: Gelt; Koudelka, Velagic, Bradara (68. Sökler), Baroudi (77. Jürgens), Barini (68. Rinaldi), Tomic, Mistl, Mauersberger (77. Hoxha), Koch, Reisig.

TSG Balingen: Binanzer; Curda, Eisele, Schmitz, Müller, Ramser (90.+3 Foelsch), Vochatzer (90.+3 Wöhrle), Kuhn (90.+1 Meiser), Akkaya, Dierberger (83. Viventi), Almeida-Morais (83. Vegelin).

Tore: 0:1, 0:2 Kuhn (39./55.), 0:2 Vegelin (85.), 1:3 Koudelka (90.).

Schiedsrichter: Philipp Reitermayer (Palmbach).

Zuschauer: 200.