1 Martin Braun und seine Mannschaft feiern den nächsten Sieg. Foto: Kara

Die TSG Balingen hat mit dem 1:0 Heimsieg gegen Wormatia Worms die englische Woche perfekt abgeschlossen. Speziell in der zweiten Halbzeit war die Partie hart umkämpft und die Gäste durchaus gefährlich.















Gegenüber dem Pokalspiel in Holzhausen gab es drei Wechsel in der Startformation: Für Walter Vegelin und den gesperrten Pedro Morais stürmten Jonas Meiser und Tobias Dierberger. Kaan Akkaya kam für Adrian Müller (verhindert) in die Mannschaft.

Teams tasten sich ab

Die Partie begann recht verhalten, das ganz große Tempo war nicht im Spiel. Die Wormser taten sich spürbar schwer mit der mannorientierten Verteidigungsweise der TSG. Nach guten zehn Minuten kamen die Mannen von Martin Braun besser in die Partie und ließen den Ball teils gefällig laufen. Viel ging über die rechte Seite von Sascha Eisele, auf der sich auch Moritz Kuhn immer wieder positionierte. Das erste Highlight gab es nach zwanzig Minuten. Die Flanke von Kaan Akkaya klärte Torhüter Ricco Cymer direkt vor die Füße von Leander Vochatzer, der aber aus elf Metern freistehend über das Tor schoss.

Kuhn erzielt entscheidenden Treffer

Die TSG war nun Herr im Haus. Ein von Moritz Kuhn aus halblinker Position geschossener Freistoß wurde länger und länger und landete schließlich im Netz. Die Gäste agierten fast über die gesamte erste Halbzeit ohne wirklichen Punch im vorderen Drittel. Kurz vor der Pause wurde es einmal brenzlig, doch bei zwei Hereingaben klärten Schmitz und Vogler in höchster Not.

Worms nach der Pause stärker

Ein anderes Bild zeigte sich aber nach dem Seitenwechsel. Nach einem Ballverlust von Moritz Kuhn wurde es sofort gefährlich vor dem Kasten von Marcel Binanzer. Der Balinger Torhüter musste nun ernsthaft um seine Zu-Null-Serie kämpfen. Gegen Lennart Grimmer hielt er herausragend. Insgesamt trug die TSG mit vielen Ballverlusten auch dazu bei, dass die Gäste etwas Oberwasser gewannen. Mehrfach wurde der richtige Abspielzeitpunkt verpasst oder zu ungenau gespielt. Binanzer hatte Glück, als er bei einer Klärung Lorenzen anschoss, der Ball aber neben dem Tor landete.

Foelsch und Vegelin eingewechselt Martin Braun brachte nach einer knappen Stunde Walter Vegelin und Co-Trainer Lukas Foelsch – dafür mussten Meiser und Dierberger weichen. Fortan rückte Leander Vochatzer in die Sturmspitze und verstand es immer wieder geschickt, den Ball zu behaupten. Eine gute Chance zum 2:0 hatte Vegelin nach 74. Minuten. Der Stürmer – in Holzhausen noch erfolgreich – scheiterte aber an Cymer.

Vierter Pflichtspielsieg in Folge

Das Spiel war in dieser Phase recht offen und hektisch, beiden Teams war die Belastung in der englischen Woche durchaus anzumerken. Der recht kleinlich pfeifende Schiedsrichter Luigi Satriano gewährte den Gästen immer wieder Freistöße in Strafraumnähe. Mit vereinten Kräften verteidigte die TSG-Defensive aber auch diese Situationen. Besonders der in der Schlussphase als Stürmer spielende Innenverteidiger Jean-Yves Mvoto Owono wurde auf Wormser Seite in die Kopfballduelle geschickt. Lukas Ramser verpasste mit seinem Linksschuss kurz vor Ende noch das 2:0 und nachdem in der dreiminütigen Nachspielzeit nichts mehr passierte, durfte sich die TSG über den vierten Pflichtspielsieg in Folge freuen.