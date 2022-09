2 Jonas Meiser hatte die 1:0-Führung für Balingen im Gastspiel beim KSV Hessen Kassel erzielt. Foto: Eibner

Das hat sich gelohnt: Mit 2:1 (1:1) waren die Fußballer der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest beim KSV Hessen Kassel erfolgreich und nahmen so drei Punkte mit auf die weiteste Heimreise der Saison.















Der Balinger Cheftrainer Martin Braun hatte seine Startelf im Vergleich zur 0:3-Heimniederlage gegen FC Homburg gleich auf mehreren Positionen verändert: Für den verletzten Torjäger Jan Ferdinand (Zerrung) rückte Jonas Meister ebenso in die Anfangsformation wie auch Adrian Müller, Tim Wöhrle und Pedro Almeida-Morais, für die Leander Vochatzer, Tobias Dierberger und Lukas Ramser auf der Bank Platz nahmen.

Die 1220 Zuschauer im Kasseler Aue-Stadion erlebten eine furiose Anfangsphase: Gleich den ersten gelungenen Angriff nutzte Balingen zur Führung: Ein langer auf die linke Seite landete bei Morais, der sich gut durchsetzte und von der Grundlinie vor das Tor passte, wo am zweiten Pfosten Meiser lauerte und zum frühen 1:0 (4.) für die Gäste aus Schwaben einschob.

Die Freude währte aber nicht lange, denn nur vier Minuten spätrer gaben die Hausherren in einer ähnlichen Situation die passende Antwort: Jascha Döringer wurde auf links angespielt und passt zurück auf den Elfmeterpunkt zum Kasseler Neuzugang Noah Jones, der für den 1:1-Ausgleich (8.) sorgte. TSG-Keeper Marcel Binanzer war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Ball aber nicht mehr am Gehäuse vorbei lenken.

Die Schwaben zeigten sich nach dem Ausgleich aber nicht geschockt, sondern erspielten sich, angeführt vom starken Moritz Kuhn, weitere gute Gelegenheiten: So lenkte KSV-Torhüter Maximilian Zunker, der kurzfristig für Nicolas Gröteke, der sich beim Warmmachen verletzt hatte, zwischen die Pfosten rückte, einen Schuss von Kuhn gerade noch über die Latte (12.).

Aber auch die "Löwen" hatten ihre Möglichkeiten: Nale Najjer brachtde über die rechte Seite den Ball immer wieder gefährlich vor das Balinger Tor: sowie in der 25. Minute: Doch Jon Mogge senste aus fünf Metern das Leder über das Gehäuse der Schwaben – das war Glück für die TSG.

Dusel hatten im Gegenzug aber auch die Hausherren. Nach einem Foul an Laurin Curda gab es Freistoß in halbrechter Position 16 Meter vor dem Kasseler Tor. Kaan Akkaya schoss wuchtig über die Mauer; aber der Ball landete am linken Pfosten und sprang von dort ins Feld zurück (26.).

Fünf Minuten später lag der Ball im Balinger Netz; doch Schiedsrichter Tom Bauer (Mainz) entschied auf Abseits des KSV. In der Folge kam Balingen nach einige Ballverlusten der "Löwen" zu guten Kontermöglichkeiten, die aber nicht genutzt wurden. Und so wäre Kassel kurz vor dem Halbzeitpfiff fast noch die Führung geglückt, als nach einer Hereingabe Jones zum Drehschuss ansetzte; aber mit einer starken Parade verhinderte TSG-Goalie Binanzer Schlimmeres (42.). Nach dem Seitenwechsel war es die TSG. die sich zuerst wieder im Spiel anmeldete: Nach einer Hereingabe von Kuhn klärte die Kasseler Defensive den Ball in höchster Not zur Ecke. Wenig später war es Meiser, der aus guter Position zum Abschluss kam, den Ball aber nicht voll traf (50.).Und auch die nächste gute Gelegenheit hatten die Schwaben: Wieder war es Kuhn, der den Ball vor das Tor brachte; Adrian Müller legte quer auf Meiser; aber der traf das Leder nicht richtig (56.).

Und so wäre die TSG fast bestraft worden. als in der 62. Minute Aram Kahraman ium Vorwärtsgang nicht entscheidend gestört wurde und aus 16 Meter stramm abzog; doch wieder war das Aluminium im Weg. Mehr kam von den Gastgebern aber nicht mehr: Vielmehr war es Balingen, das sich weitere gute Gelegenheiten heraus spielte. Die Entscheidung fiel dann knapp eine Viertelstunde vor dem Ende. Müller warf einen Einwurf in den Strafraum; das Leder landete im Toraus. Doch Schiedsrichter Bauer zeigte auf den Elfmeterpunkt. Er hätte nämlich gesehen, dass der eingewechselte Daniele Vesco den Ball im Strafraum mit der Hand berührt hatte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Akkaya zur 2:1-Führung (77.). Dabei blieb es am Ende auch, da die "Löwen" nach vorne nicht mehr viel zustande brachten gegen die sichere Balinger Defensive. und auf der Gegenseite die TSG noch einige gute Möglichkeiten zum 3:1 ausliess.

Die Schwaben verbesserten sich durch den Erfolg auf den achten Tabellenplatz; Kassel bleibt am Tabellenende

Bereits am Dienstag geht es für die TSG Balingen weiter in der Regionalliga Südwest. Dann gastieren die Offenbacher Kickers um 19 Uhr in der Balinger Bizerba-Arena.

KSV Hessen Kassel: Zunker - Najjar, Starostzik, Springfeld, Mißbach (86. Nennhuber), Durna (63. Dawid) - Brill, Kahraman - Döringer (63. Vesco) - Mogge (63. Fischer), Jones (81. Iksal).

TSG Balingen: Binanzer - Curda, Eisele, Schmitz, Wöhrle, Müller - Kuhn (86. Vogler), Akkaya, Fritschi - Meiser (65. Vochatzer), Almeida Morais (65. Vegelin).

Tore: 0:1 Meiser (4.), 1:1 Jones (8.), 1:2 Akkaya (77./Handelfmeter).

Schiedsrichter: Tom Bauer (Mainz).

Zuschauer: 1220.