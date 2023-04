1 Jan Ferdinand brachte die TSG Balingen per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Am Ende siegten die Eyachstädter 2:0 im Flutlichtspiel beim VfB Stuttgart II Foto: Kara

Ferdinand und Vochatzer bringen mit ihren Toren die TSG auf die Siegerstraße.









Doch danach sah es lange Zeit nicht aus für das Team von Balingens Cheftrainer Martin Braun, der seine Anfangsformation im Vergleich zum 1:1 gegen den FC Astoria Walldorf gleich auf sechs Positionen verändert hatte. Für Moritz Kuhn, Lukas Foelsch, Aron Viventi, Lukas Ramser, Jonas Vogler und Walter Vegelin rückten Adrian Müller, Tim Wöhrle, Leander Vochatzer, Pedro Almeida-Morais, Jan Ferdinand und Jonas Meiser in die Startelf. Denn die junge Truppe von VfB-Trainer Frank Fahrenhorst begann druckvoll, setzte Balingen mit hohem Pressing unter Druck und ließ so die Gäste nicht ins Spiel kommen. Vor allem der quirlige Matthis Hoppe leitete über die rechte Seite zahlreiche Angriffe ein. So wie in der zweiten Minute, als er auf Noah Ganaus spielte, der aber den Ball nicht richtig traf.

Zahlreiche Veränderungen in der Balinger Startelf

Die TSG trat nach acht Minuten das erste Mal offensiv in Erscheinung; der Schuss von Ferdinand aus spitzem Winkel wurde aber noch zur Ecke geklärt. Ansonsten tat sich bei den Gästen im Spiel nach vorne aber wenig. Ganz anders beim VfB: Raul Paula schoss aus 16 Metern nur knapp am linken Eck vorbei (20.), und Lukas Laupheimer scheiterte am stark reagierenden Balinger Torhüter Marcel Binanzer (27.). Die Stuttgarter blieben in der Folge weiter dominant und hatten viel Ballbesitz; doch es blieb zur Pause torlos.

VfB-Youngster agieren dominant mit viel Ballbesitz

Nach dem Seitenwechsel hatte Ganaus das 1:0 auf dem Fuß, jagte den Ball aber aus elf Metern drüber (49.), und in der Folge entfachte der VfB viel Druck, dem die Eyachstädter aber stand hielten. Nach etwas mehr als einer Stunde kam die TSG offensiv immer besser ins Spiel. Als Dominik Nothnagel im eigenen Strafraum nach einer Ferdinand-Flanke über den Ball schlug, war Vochatzer zur Stelle, scheiterte aber an VfB-Keeper Dennis Seimen (66.).

Ferdinand bringt Balingen vom Punkt in Führung

Vier Minuten später war es aber soweit: Meiser spielte einen feinen Steckpass in den Strafraum auf Vochatzer, der von Marvin Schuster den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter Fabian Reuter zeigte auf den Punkt, und Ferdinand verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung (70.).

Vochatzer erhöht auf 2:0

Wenig später die Riesenchance zum 2:0: Meiser spielte den eingewechselten Kuhn frei, der aber aus guter Position über das Tor schoss (76.). Aber eine Minute später war es soweit. Ferdinand flankte in den Strafraum zu Kuhn, der beim Abschluss zweimal geblockt wurde; aber Vochatzer drückte im dritten Versuch den Ball zum 2:0 über die Linie (78.). Und fast wäre noch der dritte Treffer geglückt; aber Kuhn scheiterte an Keeper Seimen (81.).

TSG Balingen: Binanzer; Eisele, Schmitz, Wöhrle, Müller, Curda, Vochatzer, Akkaya, Almeida-Morais (55. Kuhn), Meiser (90.+2 Seeger), Ferdinand.