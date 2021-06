1 Neuzugang: Pedro Ameida Morais trägt in der kommenden Saison der TSG Balingen. Foto: Eibner

Fußball-Regionalligist TSG Balingen treibt seine Personalplanungen für die neue Saison voran: Mit Pedro Almeida Morais präsentieren die Eyachstädter ihren zweiten Neuzugang.

Der 21-jährige Offensivspieler wurde bei den Stuttgarter Kickers und beim VfB Stuttgart ausgebildet, wo er für die U21 22 Partie in der Regionalliga Südwest bestritt und dabei drei Tore erzielte. In der abgelaufenen Saison stand der Deutsch-Portugiese in Diensten des Ligakonkurrenten FC Bayern Alzenau, für den er ebenfalls 22 Mal zum Einsatz kam.

In Balingen soll der Youngster, der gut ausgebildet ist, schon über Erfahrungen in der Regionalliga verfügt und flexibel einsetzbar ist, vor allem über die Außenbahnen in der Offensive für Wirbel sorgen. Mit der Verpflichtung von Morais wollen die Eyachstädter auch die Abgänge von Tom Schiffel (SSV Reutlingen) und Felix Heim (Rot-Weiß Essen) kompensieren. "Ich freue mich sehr, bei der TSG Balingen unterschrieben zu haben und denke, dass ich damit für meine Entwicklung die beste Entscheidung getroffen habe. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen", betonte Morais bei der Vertragsunterschrift.

Morais ist der zweite externe Neue bei der TSG nach Laurin Curda, der von der zweiten Mannschaft des SV Sandhausen an die Eyach gewechselt ist.

Epstein bleibt Coach und wird sportlicher Leiter

Auch bei der U23 der Eyachstädter, die in der neuen Saison wieder in der Landesliga Staffel IV spielen wird, sind Entscheidungen gefallen: Denis Epstein, der in der vergangenen Saison nach der Beendigung seiner Karriere im Regionalligateam die Balinger Zweite als Trainer übernommen hat, wird auch in der neuen Spielzeit als hauptamtlicher Coach das Sagen haben.

Zudem wird der 34-Jährige auch hauptamtlich als hauptamtlicher Sportlicher Leiter des Leistungsnachwuchsbereichs fungieren und Jugendkoordinator Henry Seeger unterstützen. Damit sind bei der TSG erstmals zwei hauptamtliche Personen im Nachwuchsbereich tätig.

"Ich fühle mich bei der TSG Balingen sehr wohl und genieße die familiäre Atmosphäre Verein. Mir liegt die Arbeit mit jungen entwicklungsfähigen Nachwuchsspielern, und der Trainerjob bereitet mir viel Freude. Den eingeschlagenen Weg wollen wir nun gemeinsam weiter gehen. Ich freue mich auf die reizvolle Aufgabe als sportlicher Leiter im Nachwuchs", so Epstein.